В России в преддверии Нового года увеличился спрос на крыс





Наибольшей популярностью грызун пользуется в Москве (18%) и Санкт-Петербурге (15%). При этом в Краснодаре аналитики отметили самое пиковое значение спроса, составившее 632% по сравнению с прошлым годом. Также крыс раскупают в Казани (увеличение спроса составило 379%) и Ижевске (350%).Выбор приобретения крысы обусловлен не только тем, что грызун является символом 2020 года, но и доступной ценой, которая тоже успела вырасти в среднем на 17% (500 рублей). Игрушки в виде этого зверька подросли в цене на 24% (900 рублей). Самые дорогие крысы были обнаружены в Москве, там их продают за 800 рублей. Дешевле всего они обойдутся в Красноярске (160 рублей) и Самаре (200 рублей).