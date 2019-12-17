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Не успела звезда "Дом-2" Алёна Рапунцель заселиться с Кириллом Кондратьевым, как у неё появился новый ухажер

Только участница скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Алена Рапунцель заселилась с Кириллом Кондратьевым, как у него появился конкурент. Молодой человек по имени Илья пришел на шоу, чтобы завоевать сердце девушки.
Не успела звезда "Дом-2" Алёна Рапунцель заселиться с Кириллом Кондратьевым, как у неё появился новый ухажер

Известно, что Илья Васильевский очень хороший друг Александры Черно. Именно она и посоветовала Алене Рапунцель пообщаться с парнем. Ко всему Александра выражает твердую уверенность, что Алене Рапунцель рядом нужен как раз такой мужчина, как ее хороший знакомый. Ранее Алена говорила о том, что одновременно общается и с Кириллом, и с еще одним молодым человеком, но в нем ее очень сильно смущает возраст, ведь парню всего 21 год.

Скорее всего, свести Алену Рапунцель с новым ухажером хочет и ведущий «Дом-2» Владислав Кадони. Такой вывод сделали сразу после того, как он посадил всю эту троицу рядом. Что примечательно, Алена тут же начала флиртовать с Ильей, и многим показалось, что Кирилл Кондратьев там был третьим лишним.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:18

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