Не успела звезда "Дом-2" Алёна Рапунцель заселиться с Кириллом Кондратьевым, как у неё появился новый ухажер

Известно, что Илья Васильевский очень хороший друг Александры Черно. Именно она и посоветовала Алене Рапунцель пообщаться с парнем. Ко всему Александра выражает твердую уверенность, что Алене Рапунцель рядом нужен как раз такой мужчина, как ее хороший знакомый. Ранее Алена говорила о том, что одновременно общается и с Кириллом, и с еще одним молодым человеком, но в нем ее очень сильно смущает возраст, ведь парню всего 21 год.Скорее всего, свести Алену Рапунцель с новым ухажером хочет и ведущий «Дом-2» Владислав Кадони. Такой вывод сделали сразу после того, как он посадил всю эту троицу рядом. Что примечательно, Алена тут же начала флиртовать с Ильей, и многим показалось, что Кирилл Кондратьев там был третьим лишним.