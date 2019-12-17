Ангелина Вовк в 77 лет готовится к свадьбе с молодым возлюбленным





Из слов самой Ангелины Вовк, ее совершенно не смущает тот факт, что ее избранник моложе более чем на 25 лет. Она полностью уверена, настоящей любви не способна помешать разница в возрасте. Артистка сообщает, свадьба состоится в 2020 году, а вот подробности о масштабе торжества и количестве приглашенных гостей еще не известны. Скорее всего, пара решит ограничиться праздничной вечеринкой в узком кругу друзей и знакомых.Стоит отметить, несмотря на уважительный возраст, ведущая музыкального фестиваля «Песня года» выглядит прекрасно. Знаменитость не пренебрегает регулярными посещениями косметологов и самостоятельно следит за состоянием кожи. Так же как и в молодости, Ангелина Вовк придерживается загруженного рабочего графика и с удовольствием планирует путешествия со своим избранником.