Украинская plus-size модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди намерена стать боксером
Plus-size модель Мила Кузнецова, проживающая на территории Украины, намеревается в 2020 году оформить боксерскую лицензию и выступить в профессиональном бою. Этим планам манекенщицы не препятствует даже то, что она является обладательницей 13-го размера груди.
Мила Кузнецова посредством социальных сетей сообщила публике, что готовится к карьере боксера. На этот шаг ее вдохновило посещение музея братьев Кличко, где она примерила чемпионский пояс. Примечательно, что у модели 13-й размер груди, но несмотря на это она готовится выступить в рамках профессионального боя в следующем году. Пока звезда отправляется в запланированный отпуск, но намерена начать подготовку к боям.
Модель мечтает побить рекорд соотечественника Александра Усика по количеству просмотров на YouTube. Вскоре Кузнецова начнет тренировки, чтобы подготовиться к состязаниям.
Мила Кузнецова посредством социальных сетей сообщила публике, что готовится к карьере боксера. На этот шаг ее вдохновило посещение музея братьев Кличко, где она примерила чемпионский пояс. Примечательно, что у модели 13-й размер груди, но несмотря на это она готовится выступить в рамках профессионального боя в следующем году. Пока звезда отправляется в запланированный отпуск, но намерена начать подготовку к боям.
Модель мечтает побить рекорд соотечественника Александра Усика по количеству просмотров на YouTube. Вскоре Кузнецова начнет тренировки, чтобы подготовиться к состязаниям.