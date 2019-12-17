Украинская plus-size модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди намерена стать боксером





Мила Кузнецова посредством социальных сетей сообщила публике, что готовится к карьере боксера. На этот шаг ее вдохновило посещение музея братьев Кличко, где она примерила чемпионский пояс. Примечательно, что у модели 13-й размер груди, но несмотря на это она готовится выступить в рамках профессионального боя в следующем году. Пока звезда отправляется в запланированный отпуск, но намерена начать подготовку к боям.Модель мечтает побить рекорд соотечественника Александра Усика по количеству просмотров на YouTube. Вскоре Кузнецова начнет тренировки, чтобы подготовиться к состязаниям.