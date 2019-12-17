Хэтчбек Toyota Aygo хотят трансформировать в "кроссовер"





Автопроизводители отказываются от традиционных типов автомобилей, гоняясь за огромной прибылью и вкладывая средства в новые модели, автономные транспортные средства и электрификацию. Это связано с тем, что клиенты массово переходят на кроссоверы и внедорожники. Но Toyota не является одним из подобных брендов, поскольку сити-кар Aygo имеет сильные позиции на азиатском рынке. Прямо сейчас японский производитель планирует сменить форм-фактор популярного автомобиля на более подобающий для современной публики. В новом поколении Toyota Aygo могут использоваться элементы SUV, такие как приподнятая подвеска и пластиковая облицовка. Это создаст впечатление "мощного" внешнего вида кузова.Небольшой размер мог бы стать проблемой для установки электрического двигателя, но автопроизводитель заверяет, хэтчбек не станет электромобилем в ближайшем будущем. Все же, Toyota планирует продать миллион таких машин к 2025 году. Отказ в подобной технологии хэтчбеку связан с отсутствием спроса на малогабаритные электрические автомобили. У компании есть время, чтобы технология и экономический спрос созрели для обновления линейки сити-каров.