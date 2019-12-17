Анастасия Волочкова рассказала, как едва не погибла во время выступления
Известная балерина шокировала поклонников признанием, что во время выступления несколько дней назад, она чуть не погибла. Анастасия Волочкова поделилась своими переживаниями в интервью изданию «Москва 24».
Во время разговора с журналистами артистка поделилась эмоциями от своих последний концертов. Она отметила, что ей непонятно поведение недовольных выступлениями людей, ведь никто из них даже представить не может в какие суммы на самом деле обходятся такие проекты. Более того, Волочкова уверят, на некоторые из своих концертов она приглашает публику совершенно бесплатно. По словам знаменитости, последнее выступление на высоте, чуть не обернулось для нее гибелью.
«Я вчера чуть не разбилась в клетке на собственной лебедке, которая куплена за мои же деньги, потому что просто условия зала не позволяли поднять ее на большую высоту. Не хочу рассказывать эту историю, она реально была страшная. Я могла погибнуть», - с ужасом вспоминает Анастасия Волочкова.
Стоит отметить, что многие пользователи канала You Tube, где появилось это интервью отметили нездоровый внешний вид балерины. Юзеры с тревогой обратили внимание на мимику и поведение Волочковой. Некоторые даже поспешили обвинить балерину в том, что она решилась не интервью, находясь в нетрезвом состоянии, а преданные поклонники списали все на усталость.
Во время разговора с журналистами артистка поделилась эмоциями от своих последний концертов. Она отметила, что ей непонятно поведение недовольных выступлениями людей, ведь никто из них даже представить не может в какие суммы на самом деле обходятся такие проекты. Более того, Волочкова уверят, на некоторые из своих концертов она приглашает публику совершенно бесплатно. По словам знаменитости, последнее выступление на высоте, чуть не обернулось для нее гибелью.
«Я вчера чуть не разбилась в клетке на собственной лебедке, которая куплена за мои же деньги, потому что просто условия зала не позволяли поднять ее на большую высоту. Не хочу рассказывать эту историю, она реально была страшная. Я могла погибнуть», - с ужасом вспоминает Анастасия Волочкова.
Стоит отметить, что многие пользователи канала You Tube, где появилось это интервью отметили нездоровый внешний вид балерины. Юзеры с тревогой обратили внимание на мимику и поведение Волочковой. Некоторые даже поспешили обвинить балерину в том, что она решилась не интервью, находясь в нетрезвом состоянии, а преданные поклонники списали все на усталость.