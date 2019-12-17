Анастасия Волочкова рассказала, как едва не погибла во время выступления





Во время разговора с журналистами артистка поделилась эмоциями от своих последний концертов. Она отметила, что ей непонятно поведение недовольных выступлениями людей, ведь никто из них даже представить не может в какие суммы на самом деле обходятся такие проекты. Более того, Волочкова уверят, на некоторые из своих концертов она приглашает публику совершенно бесплатно. По словам знаменитости, последнее выступление на высоте, чуть не обернулось для нее гибелью., - с ужасом вспоминает Анастасия Волочкова.Стоит отметить, что многие пользователи канала You Tube, где появилось это интервью отметили нездоровый внешний вид балерины. Юзеры с тревогой обратили внимание на мимику и поведение Волочковой. Некоторые даже поспешили обвинить балерину в том, что она решилась не интервью, находясь в нетрезвом состоянии, а преданные поклонники списали все на усталость.