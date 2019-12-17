Эмин Агаларов начал петь на русском языке после напутствий Григория Лепса
Российский и азербайджанский певец Эмин Агаларов признался, что музыкант Григорий Лепс был тем человеком, который посоветовал ему петь на русском языке. До этого момента все свои песни Эмин исполнял исключительно на английском, из-за чего он часто не мог собрать полный зал людей.
Судьбоносный разговор с Григорием Лепсом состоялся семь лет назад. По словам Эмина, музыкант сказал ему, что в России необходимо петь по-русски, потому что английский язык понимают не так много людей. Затем шоумен подарил ему песню «Я лучше всех живу», которая по итогу стала российским хитом.
Сам Эмин Агаларов отмечает, при исполнении песен на русском языке он смог улучшить свой вокал, применив некоторые особенности, которые не допускает английский язык. Свои первые русскоязычные композиции музыкант выпускал с долей скепсиса, но со временем опасения ушли, ведь он устраивал аншлаги. После выхода альбома «На краю» у артиста появилось множество поклонников, и его начали приглашать на федеральные каналы, концерты и «голубые огоньки».
Судьбоносный разговор с Григорием Лепсом состоялся семь лет назад. По словам Эмина, музыкант сказал ему, что в России необходимо петь по-русски, потому что английский язык понимают не так много людей. Затем шоумен подарил ему песню «Я лучше всех живу», которая по итогу стала российским хитом.
Сам Эмин Агаларов отмечает, при исполнении песен на русском языке он смог улучшить свой вокал, применив некоторые особенности, которые не допускает английский язык. Свои первые русскоязычные композиции музыкант выпускал с долей скепсиса, но со временем опасения ушли, ведь он устраивал аншлаги. После выхода альбома «На краю» у артиста появилось множество поклонников, и его начали приглашать на федеральные каналы, концерты и «голубые огоньки».