Эмин Агаларов начал петь на русском языке после напутствий Григория Лепса





Судьбоносный разговор с Григорием Лепсом состоялся семь лет назад. По словам Эмина, музыкант сказал ему, что в России необходимо петь по-русски, потому что английский язык понимают не так много людей. Затем шоумен подарил ему песню «Я лучше всех живу», которая по итогу стала российским хитом.Сам Эмин Агаларов отмечает, при исполнении песен на русском языке он смог улучшить свой вокал, применив некоторые особенности, которые не допускает английский язык. Свои первые русскоязычные композиции музыкант выпускал с долей скепсиса, но со временем опасения ушли, ведь он устраивал аншлаги. После выхода альбома «На краю» у артиста появилось множество поклонников, и его начали приглашать на федеральные каналы, концерты и «голубые огоньки».