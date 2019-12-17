Таролог Александр Кинжинов вступился за помощницу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову после истории со свадьбой





Недавно в прессе появилась информация о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, которую прокомментировал Александр Кинжинов. Таролог считает, в этом случае могут быть сильные чувства и взаимная влюбленность. Экстрасенс решил защитить Татьяну Брухунову от нападок пользователей Сети, которые считают, что она вышла замуж за начальника по расчету. Расклад на картах показал ясновидящему, что возлюбленные, скорее всего, будут жить вместе до конца.В своем микроблоге Татьяна Брухунова настойчиво порекомендовала публике оставить попытки разузнать информацию о происходящем в ее личной жизни. При этом Елена Степаненко не так давно пожелала бывшему мужу счастья в браке.