Ученые доказали эффективность чеснока для профилактики инфарктов и инсультов





В рамках организованного эксперимента его авторы проследили за реакциями человеческого организма на чеснок. Выяснилось, что этот продукт может защитить от опасных сердечно-сосудистых недугов. В частности, чеснок в состоянии оказаться полезной составляющей в препаратах, направленных на лечение атеросклероза. Он способен препятствовать накоплению холестерина, что снижает вероятность возникновения атеросклеротических бляшек. Лекарства на его основе не будут иметь побочных эффектов, что открывает возможности по длительному применению.Чеснок может похвастаться своей эффективностью при повышенном давлении и для улучшения свертываемости крови. На данный момент специалисты занимаются поиском фармакологических форм для разработки новых препаратов.