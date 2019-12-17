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Грипп снижает вероятность заболевания простудой

Американские ученые пришли к необычному заключению после масштабного исследования. Грипп и простуда мешают друг другу и снижают вероятность человека заболевать одним из этих заболеваний, если он уже имеет подобный диагноз.
Грипп снижает вероятность заболевания простудой

В ходе исследования ученые проанализировали данные 44 тысячи британцев, болевших респираторными инфекциями. Оказалось, что эти заболевания очень сильно мешают развитию друг друга в одном организме, однако между гриппом и простудой такая связь оказалась самой сильной. Именно поэтому человек, болеющий первой болезнью, практически не может заразиться второй, и наоборот. Масштабы выборки подтверждают такие выводы и указывают на то, что эти вирусы действительно мешают друг другу.

Пока ученые точно не знают о том, как грипп и простуда противодействуют один одному. Ученые предполагают, что дело может быть в реакции и состоянии организма. Когда человек уже заболел – происходит мобилизация иммунитета, укрепление пострадавших органов и клеток, поэтому похожему вирусу крайне сложно попасть внутрь и начать там активно развиваться. Также эта ситуация может быть связана с тем, что эти болезни используют одинаковую «почву», поэтому, когда она уже занята – у них пропадает потенциал.

Американские ученые отмечают, эти знания можно будет использовать для создания методов лечения и профилактики гриппа и простуды. Возможно данные способы будут чем-то похожи на вакцины.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:44

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