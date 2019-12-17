Грипп снижает вероятность заболевания простудой





В ходе исследования ученые проанализировали данные 44 тысячи британцев, болевших респираторными инфекциями. Оказалось, что эти заболевания очень сильно мешают развитию друг друга в одном организме, однако между гриппом и простудой такая связь оказалась самой сильной. Именно поэтому человек, болеющий первой болезнью, практически не может заразиться второй, и наоборот. Масштабы выборки подтверждают такие выводы и указывают на то, что эти вирусы действительно мешают друг другу.Пока ученые точно не знают о том, как грипп и простуда противодействуют один одному. Ученые предполагают, что дело может быть в реакции и состоянии организма. Когда человек уже заболел – происходит мобилизация иммунитета, укрепление пострадавших органов и клеток, поэтому похожему вирусу крайне сложно попасть внутрь и начать там активно развиваться. Также эта ситуация может быть связана с тем, что эти болезни используют одинаковую «почву», поэтому, когда она уже занята – у них пропадает потенциал.Американские ученые отмечают, эти знания можно будет использовать для создания методов лечения и профилактики гриппа и простуды. Возможно данные способы будут чем-то похожи на вакцины.