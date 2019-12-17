Сергей Лазарев выразил уверенность в единоличных правах на своих детей





Сергей Лазарев побеседовал с журналистами российского издания о том, как именно рассматривает свое решение прибегнуть к услугам суррогатной матери. Известно, что звезда эстрады воспитывает пятилетнего сына Никиту и годовалую дочь Аню. Певец не стал раскрывать личности биологической матери, добавив, что не переживает по поводу возможного заявления с её стороны о правах на детей. По словам Лазарева, он совершенно уверен в своем исключительном отцовстве, что подтверждается условиями контракта.Более того, поп-звезда рассказал о психологических беседах, которые проводятся с суррогатной матерью, согласившейся на помощь за финансовое награждение. Подобные договоры всегда составляются при полной анонимности, поэтому знаменитость не может подтвердить или опровергнуть догадки со стороны массмедиа и фанатов. Ранее некоторые поклонники теоретизировали, что возможной родительницей обоих малышей является Анна Белодедова, с которой якобы живет Сергей Лазарев.