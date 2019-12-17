Вышел трейлер мультфильма о Супермене из СССР





Мультфильм создан по мотивам классического комикса, опубликованного в 2003 году. Основывается на истории Кларка Кента, знаменитого как Супермен. По сюжету нового мультфильма, главному герою нужно спасать мир не в США, а в СССР, где приземляется капсула с ним. Действия происходят во времена Холодной Войны. По прибытию из другой планеты Супермен становится коммунистом, что подтверждается наличием на его костюме главных атрибутов СССР - серпа и молота. В новой экранизации присутствует Сталин, который спрашивает у Супермена, как он отреагирует на приближающуюся опасность. На что ему Красный Сын сказал: «Я спасу мир».Согласно трейлеру, в мультфильме «Супермен. Красный Сын» будут и другие яркие герои, такие как Бэтмен в ушанке и Чудо-женщина. Показ мультфильма запланирован на начало 2020 года.