Эмин Агаларов вспомнил, как Игорь Крутой отговаривал звезд от участия в фестивале «Жара»





По словам певца, натянутые отношения начали складываться из-за создания новой музыкальной премии. Продюсер занялся успешным поиском инвесторов для проекта, а Агаларов имел неосторожность озвучить заложенный в дело бюджет. После этого между известными людьми состоялся неприятный разговор, где Крутой откровенно высказал все свои претензии., - вспомнил музыкант.Несмотря на прежние обиды, на данный момент Игорь Крутой с Эмином Агаларовым стараются поддерживать дружеские отношения. Знаменитости считают, что не стоит становиться врагами в музыкальном мире, тем более их проекты «Жара» и «Новая волна» совершенно разные и имеют не похожий концепт.