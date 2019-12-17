Эмин Агаларов вспомнил, как Игорь Крутой отговаривал звезд от участия в фестивале «Жара»
Между певцом Эмином Агаларовым и продюсером Игорем Крутым всегда складывались напряженные отношения и даже возникали конфликты. Знаменитость рассказал, как Крутой просил популярных звезд не посещать его фестиваль «Жара» в Баку.
По словам певца, натянутые отношения начали складываться из-за создания новой музыкальной премии. Продюсер занялся успешным поиском инвесторов для проекта, а Агаларов имел неосторожность озвучить заложенный в дело бюджет. После этого между известными людьми состоялся неприятный разговор, где Крутой откровенно высказал все свои претензии.
«Когда я делал первый фестиваль «Жара», меня поддержали Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак и т.д. Некоторым из этих артистов звонил Игорь Яковлевич с предупреждением: если поедите на «Жару» к Эмину, на «Новую волну» приглашения можете не ждать», - вспомнил музыкант.
Несмотря на прежние обиды, на данный момент Игорь Крутой с Эмином Агаларовым стараются поддерживать дружеские отношения. Знаменитости считают, что не стоит становиться врагами в музыкальном мире, тем более их проекты «Жара» и «Новая волна» совершенно разные и имеют не похожий концепт.
По словам певца, натянутые отношения начали складываться из-за создания новой музыкальной премии. Продюсер занялся успешным поиском инвесторов для проекта, а Агаларов имел неосторожность озвучить заложенный в дело бюджет. После этого между известными людьми состоялся неприятный разговор, где Крутой откровенно высказал все свои претензии.
«Когда я делал первый фестиваль «Жара», меня поддержали Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак и т.д. Некоторым из этих артистов звонил Игорь Яковлевич с предупреждением: если поедите на «Жару» к Эмину, на «Новую волну» приглашения можете не ждать», - вспомнил музыкант.
Несмотря на прежние обиды, на данный момент Игорь Крутой с Эмином Агаларовым стараются поддерживать дружеские отношения. Знаменитости считают, что не стоит становиться врагами в музыкальном мире, тем более их проекты «Жара» и «Новая волна» совершенно разные и имеют не похожий концепт.