В России хотят внедрить оплату по NFC и Bluetooth в систему быстрых платежей





Представители НСПК отмечают, в настоящий момент ведутся переговоры с представителями разных российских банков, последние могут предлагать свои идеи по реализации данных планов. Некоторые организации находятся лишь на стадии обсуждения, тогда как другие уже начали разработку соответствующего программного и технического обеспечения. К последним относится «Тинькофф банк» и «Открытие». Переговоры пока ведутся с ВТБ, Рокетбанк и Ромсвязьбанком.Внедрение бесконтактных операций в СБП может быть реализовано разными способами. Для этого предлагают использовать QR-коды, NFC-модули, Bluetooth-соединение, подписки и способы мгновенного счета. Отмечается, что россиянам потребуется либо приложить смартфон к платежному терминалу, после чего на нем откроется счет в одном из банковских приложений, либо провести устройством рядом с NFC-меткой, расположенной на кассе.Вопрос внедрения бесконтактных платежей в СПБ представители НСПК считают важной задачей, так как подобный метод оплаты набирает свою популярность во всем мире, включая Россию. Этот способ очень быстрый и удобный.