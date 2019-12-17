Представлена новая версия кроссовера Seat Tarraco





Каталог бренда Seat пополнился новым вариантом SUV в виде Tarraco. Теперь "паркетный" внедорожник можно купить с автоматической коробкой передач и передним приводом. Как сообщает руководство компании, подобное решение сделает модель более интересной для потенциальных клиентов. До этого нововведения, автомобиль был доступен лишь с "механикой" и полноприводной конфигурацией. Необычным является факт того, что обновленный кроссовер хотят реализовать в четырех разных комплектациях: SE, SE Tech, Xcellence и Xcellence Lux.Что касается технических характеристик, то Seat Tarraco может похвастаться 1,5-литровым агрегатом мощностью в 148 л. с. Новый тип и компоновка трансмиссии позволят автомобилю стать самой производительной и экологичной моделью бренда. Известно, что 100 километров езды обойдутся водителю всего в 6,7 литров, а выбросы углекислого газа составляют впечатляющие 164 г/км. Стоимость испанского SUV, который скоро поступит в мировую продажу, оценивается в 2,5 млн рублей.