В гостинице в Москве студент из Египта отравился, выпив “Белизну”





Египтянин Хамада Салах решил поступить в ММУ, а по приезду в столицу остановился в одной из местных гостиниц. В коридоре иностранный гость обратил внимание на заставленную моющими средствами тележку, после чего выпил одну из бутылок, подумав, что это “приветственные напитки”, которые персонал заведения заблаговременно выставил для приезжих.Оказалось, что абитуриент из Египта по незнанию выпил “Белизну”, в результате чего его оперативно доставили в больницу с отравлением. В настоящее время сведения о состоянии иностранца источниками не предоставляются, обстоятельства ЧП устанавливаются.