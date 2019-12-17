В гостинице в Москве студент из Египта отравился, выпив “Белизну”
В одной из гостиниц Москвы отравился приехавший из Египта студент, который случайно выпил “Белизну”. Отмечается, что парень принял заставленную моющими средствами тележку, оставленную в общем коридоре, за предложение принять “приветственные напитки”.
Египтянин Хамада Салах решил поступить в ММУ, а по приезду в столицу остановился в одной из местных гостиниц. В коридоре иностранный гость обратил внимание на заставленную моющими средствами тележку, после чего выпил одну из бутылок, подумав, что это “приветственные напитки”, которые персонал заведения заблаговременно выставил для приезжих.
Оказалось, что абитуриент из Египта по незнанию выпил “Белизну”, в результате чего его оперативно доставили в больницу с отравлением. В настоящее время сведения о состоянии иностранца источниками не предоставляются, обстоятельства ЧП устанавливаются.
Египтянин Хамада Салах решил поступить в ММУ, а по приезду в столицу остановился в одной из местных гостиниц. В коридоре иностранный гость обратил внимание на заставленную моющими средствами тележку, после чего выпил одну из бутылок, подумав, что это “приветственные напитки”, которые персонал заведения заблаговременно выставил для приезжих.
Оказалось, что абитуриент из Египта по незнанию выпил “Белизну”, в результате чего его оперативно доставили в больницу с отравлением. В настоящее время сведения о состоянии иностранца источниками не предоставляются, обстоятельства ЧП устанавливаются.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:15