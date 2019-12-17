Звезда сериала “Тест на беременность” Светлана Иванова призналась, что ей нравится материнство





Старшая дочь пары родилась в 2012 году, а недавно звезда решилась на вторую беременность, подарив возлюбленному младшую дочь. В интервью журналу “ОК!” актриса призналась, она не заметила серьезных изменений в своей жизни с рождением второго малыша. Знаменитость делится, ей приятно проводить время с дочерью, и она на собственном опыте ощутила, что материнство в 30 лет и более юном возрасте имеет ряд различий. Иванова после вторых родов чувствует себя более осознанно, спокойнее и не имеет беспочвенных переживаний, а также ей понравилось быть матерью.В новой ленте “Аванпост” Светлана Иванова была задействована, когда ее младшая дочь еще являлась грудным ребенком, но сейчас девочке исполнилось 1,5 года. Первые зубы ребенка начали прорезаться прямо на съемочной площадке, поскольку актриса не могла разлучиться с ним надолго.