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Эмин Агаларов рассказал, во сколько ему обошлось участие Дональда Трампа в съемках клипа

Клип Эмина Агаларова 2013 году удивил поклонников азербайджанского певца участием Дональда Трампа. Музыкант наконец-то рассказал, во сколько ему обошлась услуга президента США.

Новое интервью Эмина Алагарова пролило свет на некоторые подробности его взаимоотношений с Дональдом Трампом. Оказалось, что азербайджанский артист с легкостью договорился об участии президента США в создании его музыкального клипа в 2013 году. Беседа и съемки музыканта и политика прошли необычным образом и обошлись Эмину бесплатно. Знаменитость рассказал, что они отсняли сцену увольнения героя видеоролика всего за 10 минут в конференц-зале отеля.

Алагаров утверждает, тогда у него сложились доверительные связи с Трампом, которые теперь оборвались. Это связано с заявлениями американских властей во вмешательстве РФ в выборы президента США. Поэтому, любые разговоры телефонные разговоры певца с государственным деятелем могут быть неправильно истолкованы как отечественными, так и зарубежными СМИ. А вот история их знакомства начинается еще с конкурса «Мисс Вселенная», который закончился большой вечеринкой. Певец тепло отзывался о тогдашнем бизнесмене, отмечая его порядочность и отсутствие вредных привычек.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:19

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