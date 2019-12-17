Дмитрий Шепелев попал в сложную ситуацию с двумя детьми в торговом центре





В «Историях» в Instagram Дмитрий Шепелев предложил своим подписчикам помочь ему решить задачу. По словам знаменитость есть такая ситуация: взрослый дядя, ребенок-девочка и ребенок-мальчик находятся в торговом центре. Последний хочет в туалет, однако вторая не желает заходить вместе со всеми в мужскую уборную, поэтому мужчина не знает, как справиться с этим. Проблема в том, что мальчику действительно нужно это сделать, однако "дядя" не может оставить девочку на произвол судьбы одну. Кроме того, отмечает знаменитость, взрослому еще необходимо успеть отвести детей на сеанс фильма. Шоумен заявил, что самое оригинальное решение этой ситуации будет награждено билетами на поход в кино.Поклонники Дмитрия Шепелева посчитали, что неизвестный взрослый мужчина в этой истории – это он сам. Ребенок-мальчик – это сын Платон, а ребенок-девочка – дочка его возлюбленной Екатерины Тулуповой. Сейчас пара живет вместе, поэтому их часто можно встретить на прогулке с детьми друг друга. Пара отлично ладит с наследниками, и сейчас они все вместе живут в одной квартире. Также подписчики признали, что телеведущий попал в очень сложную ситуацию.