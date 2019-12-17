АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали простое носимое устройство для лечения проблем…
EUR 69.94 USD 62.77
Курс валют на 17.12.2019

Дмитрий Шепелев попал в сложную ситуацию с двумя детьми в торговом центре

Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о сложной ситуации, в которой он недавно оказался. Знаменитость был в торговом центре с двумя детьми, с мальчиком и девочкой, когда первый захотел пойти в туалет, а вторая не хотела идти с ним.
Дмитрий Шепелев попал в сложную ситуацию с двумя детьми в торговом центре

В «Историях» в Instagram Дмитрий Шепелев предложил своим подписчикам помочь ему решить задачу. По словам знаменитость есть такая ситуация: взрослый дядя, ребенок-девочка и ребенок-мальчик находятся в торговом центре. Последний хочет в туалет, однако вторая не желает заходить вместе со всеми в мужскую уборную, поэтому мужчина не знает, как справиться с этим. Проблема в том, что мальчику действительно нужно это сделать, однако "дядя" не может оставить девочку на произвол судьбы одну. Кроме того, отмечает знаменитость, взрослому еще необходимо успеть отвести детей на сеанс фильма. Шоумен заявил, что самое оригинальное решение этой ситуации будет награждено билетами на поход в кино.

Поклонники Дмитрия Шепелева посчитали, что неизвестный взрослый мужчина в этой истории – это он сам. Ребенок-мальчик – это сын Платон, а ребенок-девочка – дочка его возлюбленной Екатерины Тулуповой. Сейчас пара живет вместе, поэтому их часто можно встретить на прогулке с детьми друг друга. Пара отлично ладит с наследниками, и сейчас они все вместе живут в одной квартире. Также подписчики признали, что телеведущий попал в очень сложную ситуацию.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Шепелев попал в сложную ситуацию с двумя детьми в торговом…
Иван Ургант сравнил дочь Татьяны Навки Надежду с сыном Евгения…
В России хотят внедрить оплату по NFC и Bluetooth в систему быстрых…
Эмин Агаларов рассказал, во сколько ему обошлось участие Дональда Трампа в съемках…
Дмитрий Харатьян назвал "чудесным" праздник по случаю дня рождения Светланы…
Медики назвали безопасный для мужского здоровья размер…
Новость о свадьбе сына оставила у Михаила Боярского неприятные…
«Ну, а что я должен сделать?»: Владислав Радимов прокомментировал будущую свадьбу Татьяны…
Маколей Калкин воссоздал ловушку в стиле культового фильма «Один…
Врачи озвучили основные признаки ожирения…
Анастасия Тарасова рассказала, что не убирает дом сама, а вызывает бригаду…
«Популяризация веры и религии»: Лисовец высказался о скандале вокруг украшений Ксении…
Эксперты перечислили распространенные симптомы…
Даная Пригожина рассказала, каким образом выжила в…
В Сети опубликована «оптическая иллюзия…
Звезда "Дом-2" Милена Безбородова разнесла Марину Африкантову после проигрыша в…
Модернизированная Lada 4x4 поступила в дилерские…
Верка Сердючка "феерично" вернулась на сцену со "взорвавшим" Сеть…
Xiaomi представила "умный" дисплей Mi AI Touchscreen Speaker Pro…
Алена Шишкова напугала поклонников худобой и черным…
«Это банальная история»: Анна Пескова рассказала о знакомстве с…
Валерий Леонтьев заявил, что давно не эксперементирует в…
Xiaomi выпустила новую «умную» розетку с Bluetooth за…
Из-за долгой разлуки Анна Пескова рассталась с «русским перцем» Алексеем…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель пожаловалась Владу Кадони на собственного…
Дмитрий Губерниев пошутил по поводу скандала вокруг Алины…
Ученые: Каменные истуканы с острова Пасхи могли служить защитой плодородия…
Иосиф Пригожин осудил Сергея Мазаева за слова о “жалком концерте” Николая…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони: «Дарья Мельникова использует стиль унисекс актуально и со…
Ученые рассказали о продвижении в понимании того, как разум создает…
В Британии расставание молодоженов произошло прямо во время…
Смартфон OnePlus Concept One представят на выставке CES…
Сестра запрещала пускать священника к умирающей Элине…
Алина Загитова впервые выступит в парном фигурном…
Роза Сябитова пожаловалась, что избранник бросил ее ради молодой…
В Сети появилась петиция с призывом запретить Татьяне Тарасовой комментировать соревнования…
Ученые создали простое носимое устройство для лечения проблем…
Патриотизм Илья Авербух проявляет через любовь к фигурному…
Дана Борисова считает, что конфликты с дочерью возникают на фоне ее…
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного…
Просмотреть все новости