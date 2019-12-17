«Ну, а что я должен сделать?»: Владислав Радимов прокомментировал будущую свадьбу Татьяны Булановой





В одном из недавних интервью Татьяна Буланова подтвердила, что теперь у нее есть возлюбленный, однако она предпочитает скрывать его личность. Артистка даже допустила скорую свадьбу, ведь отношения у нее развиваются очень быстро и уверенно. При этом певица призналась, на будущее торжество, если оно все-таки случиться, она точно не позовет Владислава Радимова. Такое решение знаменитость обосновала тем, что не хочет сделать бывшему мужу больно.Сам Владислав Радимов узнал о возможной свадьбе Татьяны Булановой от журналистов, решивших поинтересоваться его мнением относительно отсутствия для него приглашения на торжество. Футбольный тренер отметил, что впервые слышит такие новости, поэтому даже не знает, как на них реагировать. «Так что я должен сделать? Ворваться туда или что?» - прокомментировал он вопрос журналиста.При этом стоит отметить, что 12-летний Никита, ребенок Татьяны Булановой и Владислава Радимова, точно будет на свадьбе матери. Сама певица не рассказывала, как наследник отреагировал на появление отчима, однако вряд ли бы артистка стала развивать отношения с человеком, который не понравился ее сыну.