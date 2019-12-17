Дмитрий Харатьян назвал "чудесным" праздник по случаю дня рождения Светланы Дружининой

Светлана Дружинина решила собрать самых близких людей и коллег по цеху для празднования собственного 84-летия. Звезда фильма "Девчата" сообщила об этом своим подписчикам в соцсетях, также отметив, что сейчас занята работой на кинокартиной "Гардемарины-4". На мероприятии гости смогли попробовать именинный торт, который виновница торжества украсила декоративными свечами для дополнительного освещения. Среди приглашенных также был и знаменитый артист Дмитрий Харатьян.59-летний актер подарил жене Анатолия Мукасея букет цветов и пожелал успехов в будущем проекте. Дружинина выразила Харатьяну слова благодарности, также сообщив, что большим счастьем для неё оказалась поддержка близких и верных поклонников. Кроме прочего, знаменитость недавно побывала на съемках шоу "Сегодня вечером" на Первом канале, во время которых обсудила с участниками программы недавно вышедший фильм Аллы Пугачевой "Тот самый концерт".