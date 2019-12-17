Дмитрий Харатьян назвал "чудесным" праздник по случаю дня рождения Светланы Дружининой
Светлана Дружинина отмечала 16 декабря свое 84-летие, с которым её поздравили многие звезды российского шоубиза. Дмитрий Харатьян был одним из тех, кто посетил празднование дня рождения известной актрисы. Знаменитость назвал вечеринку "чудесной".
Светлана Дружинина решила собрать самых близких людей и коллег по цеху для празднования собственного 84-летия. Звезда фильма "Девчата" сообщила об этом своим подписчикам в соцсетях, также отметив, что сейчас занята работой на кинокартиной "Гардемарины-4". На мероприятии гости смогли попробовать именинный торт, который виновница торжества украсила декоративными свечами для дополнительного освещения. Среди приглашенных также был и знаменитый артист Дмитрий Харатьян.
59-летний актер подарил жене Анатолия Мукасея букет цветов и пожелал успехов в будущем проекте. Дружинина выразила Харатьяну слова благодарности, также сообщив, что большим счастьем для неё оказалась поддержка близких и верных поклонников. Кроме прочего, знаменитость недавно побывала на съемках шоу "Сегодня вечером" на Первом канале, во время которых обсудила с участниками программы недавно вышедший фильм Аллы Пугачевой "Тот самый концерт".
Светлана Дружинина решила собрать самых близких людей и коллег по цеху для празднования собственного 84-летия. Звезда фильма "Девчата" сообщила об этом своим подписчикам в соцсетях, также отметив, что сейчас занята работой на кинокартиной "Гардемарины-4". На мероприятии гости смогли попробовать именинный торт, который виновница торжества украсила декоративными свечами для дополнительного освещения. Среди приглашенных также был и знаменитый артист Дмитрий Харатьян.
59-летний актер подарил жене Анатолия Мукасея букет цветов и пожелал успехов в будущем проекте. Дружинина выразила Харатьяну слова благодарности, также сообщив, что большим счастьем для неё оказалась поддержка близких и верных поклонников. Кроме прочего, знаменитость недавно побывала на съемках шоу "Сегодня вечером" на Первом канале, во время которых обсудила с участниками программы недавно вышедший фильм Аллы Пугачевой "Тот самый концерт".