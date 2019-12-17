Иван Ургант сравнил дочь Татьяны Навки Надежду с сыном Евгения Плющенко

В спектакле на льду будут задействованы пятилетняя Надежда Пескова и фигуристка Алина Загитова, которая тоже дебютирует в шоу такого формата. Спортсменка поучаствует в парном катании, хотя до этого она всегда выступала одна. В разговоре с Иваном Ургантом чемпионка призналась, что ей понравилось кататься в дуэте, а также являться частью театрального шоу, поскольку атмосфера в нем более добродушная.Навка отметила, что в подготовке к спектаклю ее маленькая дочь много репетирует и тренируется, и ей некогда посещать телеэфиры. Ведущий шоу сравнил наследницу фигуристки с сыном Плющенко, который пошел по стопам отца. Иван Ургант намекнул, что Александр Плющенко сильно устал от постоянного внимания камер, поэтому отказывается посещать телешоу.