Маколей Калкин воссоздал ловушку в стиле культового фильма «Один дома»





Видео розыгрыша было выложено на YouTube-канале последнего. Как рассказал сам Марк Робер, такая идея пришла к нему в голову после того, как неизвестная женщина украла вещи, доставленные ему прямо под дверь. Камера наблюдения смогла заснять момент кражи, однако полиции не удалось поймать злоумышленницу. Именно тогда он понял, что хочет воспользоваться идеей культового фильма «Один дома» и разыграть вора.Для этого он не только воссоздал ловушку с блестками и спреем с едким запахом, но и пригласил сняться в этом видео звезду отмеченной картины Маколея Калкина. Вместе они спрятали данный «сюрприз» в коробку из-под наушников и оставили ее на крыльце дома в ожидании злоумышленника. Чтобы запечатлеть момент открытия украденной вещи, блогер разместил несколько скрытых камер внутри самого пакета.Сам Маколей Калкин отметил, у блогера отлично развито воображение, и он с радостью откликнулся на его предложение поучаствовать в таком розыгрыше вора. Подписчики Марка Робера посоветовали ему воссоздать еще несколько подобных «приколов», воспользовавшись идеями, представленными в фильме «Один дома».