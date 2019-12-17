Анастасия Тарасова рассказала, что не убирает дом сама, а вызывает бригаду клининга

В личном Instagram Анастасии Костенко появился новый снимок. Девушка рассказала, что пока она отдыхала, вместе со своей семьей в ее особняке трудились сразу 10 фей. Они всего за несколько часов навели в ее огромном доме настоящий порядок. В числе тех, кто занимался уборкой, были специалисты по химчистке, а также уборке и альпинисты, которые мыли окна.Подписчики Анастасии немного удивились, что для того, чтобы навести порядок, она зовет целую бригаду профессионалов, ведь на жилплощади проживает всего три человека, а значит, чистоту можно поддерживать и самостоятельно.Другие отметили, это очень хорошо, когда есть возможность вызвать себе в помощники бригаду клининга. Тем более, известно, что Анастасия Костенко уже показала себя с хорошей стороны в качестве жены, так как сама готовит мужу блинчики. Помимо этого, модель готова поддерживать Дмитрия Тарасова в любых сложных жизненных обстоятельствах.