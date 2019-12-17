«Популяризация веры и религии»: Лисовец высказался о скандале вокруг украшений Ксении Собчак





Со слов Влада, такая реакция могла случиться только в нашей стране, где, по мнению стилиста, многие люди живут, как будто во времена каменного века. Лисовец считает, что изображения святых в украшениях мало чем отличаются от размещения иконок в машинах, питейных заведениях. И он до сих пор не понимает, почему крест на груди - это нормально, а надевать его в уши нельзя. К слову, сам стилист уже несколько лет носит крест именно в ухе. И считает, что это во имя благих целей.Также модельер считает, что изображение религиозной символики – тренд последнего времени. Например, итальянские дизайнеры любят размещать изображения святых на одежде, и за подобное они не слышат слова критики и негатива. По мнению Лисовца, такой сильный резонанс произошёл из-за скандального образа самой личности Ксении Собчак.