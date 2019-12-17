Врачи озвучили основные признаки ожирения печени





Жировая печень часто наблюдается у людей среднего возраста и представляет собой патологические накопление жировых отложений в тканях этого органа. Вредные привычки и неправильная диета способствуют собиранию этих липидов в большие массы, которые нарушают функциональность печени. Это приводит к тому, что организм не может очищать себя от токсинов и становится уязвимым к множеству болезней. Хотя основным фактором в появлении стеатоза называют несбалансированное питание, свою роль играют лекарства и различные недуги.Накапливание жира зачастую остается незамеченным, поскольку долгое время не влияет на работу органа. Выявление состояние на ранних этапах может помочь в предотвращении осложнений. Сигналами об ожирении печени являются хроническое вздутие, боли в верхней правой части живота, диффузная боль в подреберье, тошнота и рвота. Стоит обратить внимание и на постоянный упадок сил с резкой потерей веса. Алкогольное воздействие также сопровождается желтухой и лихорадкой. Избежать развития стеатоза можно с помощью специальных диет, физических упражнений и отказа от спиртных напитков с фаст-фудом.