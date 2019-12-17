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Эксперты перечислили распространенные симптомы ревматизма

Эксперты назвали распространены симптомы ревматизма, который может привести к серьезным заболеваниям, например, подагре и артриту. Общими признаками патологий являются воспаления и боль.

Нередко ревматизм активизируется после перенесенной ангины, скарлатины и ОРЗ, а также это заболевание встречается в разных возрастных группах. Наиболее распространенным ревматическим заболеванием является полиартрит, который характеризуется болезненностью и тугоподвижностью суставов. Остальные признаки недуга являются типичными: припухлость, боль в суставе, покраснение и повышение температуры пораженной области. Чаще всего пациенты жалуются на острую боль в коленях, локтях и голеностопе. Врачи советуют обратить внимание на возможные осложнения после болезни, если спустя 2-3 недели появилась общая слабость и головная боль.

В 80% случаев ревматизма возникают болезни сердца, а также появляется одышка, боли и учащенное сердцебиение. Медики предупреждают, что без должного внимания ревматизм может привести к серьезному поражению тканей.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:19

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