Эксперты перечислили распространенные симптомы ревматизма





Нередко ревматизм активизируется после перенесенной ангины, скарлатины и ОРЗ, а также это заболевание встречается в разных возрастных группах. Наиболее распространенным ревматическим заболеванием является полиартрит, который характеризуется болезненностью и тугоподвижностью суставов. Остальные признаки недуга являются типичными: припухлость, боль в суставе, покраснение и повышение температуры пораженной области. Чаще всего пациенты жалуются на острую боль в коленях, локтях и голеностопе. Врачи советуют обратить внимание на возможные осложнения после болезни, если спустя 2-3 недели появилась общая слабость и головная боль.В 80% случаев ревматизма возникают болезни сердца, а также появляется одышка, боли и учащенное сердцебиение. Медики предупреждают, что без должного внимания ревматизм может привести к серьезному поражению тканей.