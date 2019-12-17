В Сети опубликована «оптическая иллюзия года»
В Сети была опубликована «оптическая иллюзия года», вызвавшая бурную реакцию среди пользователей. Ее особенностью является использование кривой Лиссажу, создающей впечатление, будто объект одновременно вращается во все стороны.
Видео с «оптической иллюзией года» опубликовал пользователь Twitter с ником InertialObservr. Он отметил, что данный эффект основан на простой кривой Лиссажу, однако она использует хитрое затемнение и подсветку объектов, чем создает впечатление двойной оси, которой на самом деле нет. Пользователи Сети восхищены данной работой и признаются, от нее невозможно оторвать взгляд.
Люди отмечают, «оптическая иллюзия года» действительно воспринимается по-разному в зависимости от того, как автор использует другие цвета и подсветку. Сначала фигура крутиться по часовой стрелке, затем - сверху-вниз. Также некоторые пользователи отмечают, что без выделения цветов направление движения зависит от того, где человек сфокусирует свой взгляд. Если он будет смотреть в правую часть видео – то объект начнется крутиться справа-налево и наоборот.
Пользователи считают, такая информация, попадающая в мозг человека, может интерпретироваться им по-разному, поэтому в такой иллюзии нет ничего удивительного. При этом, если же автор добавляет в видео новый элемент – выделение с помощью цвета, люди получают больше информации и им легче понять, что на самом деле происходит.
Видео с «оптической иллюзией года» опубликовал пользователь Twitter с ником InertialObservr. Он отметил, что данный эффект основан на простой кривой Лиссажу, однако она использует хитрое затемнение и подсветку объектов, чем создает впечатление двойной оси, которой на самом деле нет. Пользователи Сети восхищены данной работой и признаются, от нее невозможно оторвать взгляд.
Люди отмечают, «оптическая иллюзия года» действительно воспринимается по-разному в зависимости от того, как автор использует другие цвета и подсветку. Сначала фигура крутиться по часовой стрелке, затем - сверху-вниз. Также некоторые пользователи отмечают, что без выделения цветов направление движения зависит от того, где человек сфокусирует свой взгляд. Если он будет смотреть в правую часть видео – то объект начнется крутиться справа-налево и наоборот.
Пользователи считают, такая информация, попадающая в мозг человека, может интерпретироваться им по-разному, поэтому в такой иллюзии нет ничего удивительного. При этом, если же автор добавляет в видео новый элемент – выделение с помощью цвета, люди получают больше информации и им легче понять, что на самом деле происходит.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:11