Звезда "Дом-2" Милена Безбородова разнесла Марину Африкантову после проигрыша в финале





Свой проигрыш в конкурсе Милена Безбородова приняла очень болезненно. Казалось бы она выполнила финальное задание лучше всех, но все равно окончательную победу одержала, по мнению участников, Марина Африкантова. Ко всему на сторону Марины перешли и те, кто ранее уверял, что будет голосовать за Милену.Тем не менее, Безбородова уверяет, победа Африкантовой совсем нечестная. Обсуждать этот вопрос Милена со своими коллегами по телестройке уже не собирается, ведь они сделали свой окончательный выбор. Однако свое мнение по поводу случившегося она все-таки высказала.От того, что одержавшая победу Марина Африкантова пытается себя оправдать за поражение в последнем соревновании Милене Безбородовой просто смешно. Безбородова утверждает, нормальный был гироскутер у Африкантовой, но она просто не выдержала испытание и решила списать все на поломку.