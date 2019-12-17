АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали простое носимое устройство для лечения проблем…
EUR 69.94 USD 62.77
Курс валют на 17.12.2019

Звезда "Дом-2" Милена Безбородова разнесла Марину Африкантову после проигрыша в финале

Участница «Дом-2» Милена Безбородова никак не может смириться со своим поражением в конкурсе. В итоге она разнесла, Марину Африкантову сказав, что победа ей досталась не совсем честным путем.
Звезда "Дом-2" Милена Безбородова разнесла Марину Африкантову после проигрыша в финале

Свой проигрыш в конкурсе Милена Безбородова приняла очень болезненно. Казалось бы она выполнила финальное задание лучше всех, но все равно окончательную победу одержала, по мнению участников, Марина Африкантова. Ко всему на сторону Марины перешли и те, кто ранее уверял, что будет голосовать за Милену.

Тем не менее, Безбородова уверяет, победа Африкантовой совсем нечестная. Обсуждать этот вопрос Милена со своими коллегами по телестройке уже не собирается, ведь они сделали свой окончательный выбор. Однако свое мнение по поводу случившегося она все-таки высказала.

От того, что одержавшая победу Марина Африкантова пытается себя оправдать за поражение в последнем соревновании Милене Безбородовой просто смешно. Безбородова утверждает, нормальный был гироскутер у Африкантовой, но она просто не выдержала испытание и решила списать все на поломку.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Модернизированная Lada 4x4 поступила в дилерские…
Верка Сердючка "феерично" вернулась на сцену со "взорвавшим" Сеть…
Xiaomi представила "умный" дисплей Mi AI Touchscreen Speaker Pro…
Алена Шишкова напугала поклонников худобой и черным…
«Это банальная история»: Анна Пескова рассказала о знакомстве с…
Валерий Леонтьев заявил, что давно не эксперементирует в…
Xiaomi выпустила новую «умную» розетку с Bluetooth за…
Из-за долгой разлуки Анна Пескова рассталась с «русским перцем» Алексеем…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель пожаловалась Владу Кадони на собственного…
Дмитрий Губерниев пошутил по поводу скандала вокруг Алины…
Ученые: Каменные истуканы с острова Пасхи могли служить защитой плодородия…
Иосиф Пригожин осудил Сергея Мазаева за слова о “жалком концерте” Николая…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони: «Дарья Мельникова использует стиль унисекс актуально и со…
Ученые рассказали о продвижении в понимании того, как разум создает…
В Британии расставание молодоженов произошло прямо во время…
Смартфон OnePlus Concept One представят на выставке CES…
Сестра запрещала пускать священника к умирающей Элине…
Алина Загитова впервые выступит в парном фигурном…
Роза Сябитова пожаловалась, что избранник бросил ее ради молодой…
В Сети появилась петиция с призывом запретить Татьяне Тарасовой комментировать соревнования…
Ученые создали простое носимое устройство для лечения проблем…
Патриотизм Илья Авербух проявляет через любовь к фигурному…
Дана Борисова считает, что конфликты с дочерью возникают на фоне ее…
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного…
В Британском музее покажут первую в мире одноразовую…
В Шотландии кофейная компания хочет нанять жильца в замок с зарплатой в 5 тысяч…
Volkswagen Passat провалил «лосиный…
Похудевшая Лолита Милявская без стеснения продемонстрировала свою…
"Настоящий дворец": Николай Басков показал шикарный интерьер своей…
В Антарктиде обнаружен законсервированный…
Учёные: Аэробные упражнения защищают больных раком от крайнего…
Ирина Дубцова заявила о ряде сорванных концертов по вине…
В США пожарные спасли застрявшую головой в консервной банке…
Названы самые ожидаемые премиальные седаны и лифтбеки в 2020 году в…
Скарлетт Йоханссон вышла в свет в платье от российского…
Гражданский муж Сандры Буллок Брайан Рэндалл не может усыновить ее детей из-за проблем с…
Врачи назвали продукты и напитки, повреждающие иммунитет…
Ученые из NASA обеспокоены повышенной сейсмоактивностью на…
Американские спецназовцы оснащены «прибором для чтения…
Хью Грант сожалеет, что женился только в 57…
Просмотреть все новости