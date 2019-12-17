Модернизированная Lada 4x4 поступила в дилерские центры





Серийный выпуск обновленной "Нивы" проанонсировали 16 декабря, а сегодня легендарный отечественный SUV поступил в каталог автосалонов. Источники информируют, что первые экземпляры в скором времени поступят в широкую продажу, а сейчас началась отгрузка для дилерских центров. Автолюбители могут припомнить о подобной ситуации с Lada Vesta Sport, которую начали собирать на заводах производителя в конце 2018 года, при том, что приобрести модель стало возможным лишь в январе 2019-го.Специалисты говорят, что внедорожник Lada 4x4 является самым востребованным среди россиян в определенном сегменте рынка. Нововведения в дизайне и технических характеристиках должны закрепить популярность транспортного средства. Кроме невысокой стоимости, новинка может похвастаться уменьшенными габаритами, эффективной проходимостью и множеством приятных дополнений для водителя, вроде климат-контроля и подогрева сидений.