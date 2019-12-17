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Верка Сердючка "феерично" вернулась на сцену со "взорвавшим" Сеть хитом

Новый хит Верки Сердючки набирает популярность на просторах Сети. Певец Андрей Данилко, записал песню на английском языке,"феерично" вернувшись на сцену.

Андрей Данилко брал шестилетний перерыв в карьере, а недавно артист удивил публику презентацией новой песни под названием Make It Rain Champagne. С момента премьеры композиция набрала большое количество прослушиваний и скачиваний, с небывалой скоростью набирая популярность. Фанаты заметили отличия нового трека звезды от того, что публика слушала раньше. По мнению большинства, Сердючка записала хит в духе европейской клубной музыки с расчетом на возможные выступления за рубежом.

В 2018 году Андрей Данилко сообщил о существенном уменьшении количества концертов. Предполагается, что артист намерен сменить имидж, например, стать блондинкой на сцене. Многие в социальных сетях выразили желание увидеть клип на вышедшую недавно композицию, а также назвали возвращение Сердючки на сцену "фееричным".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:54

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