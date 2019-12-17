Верка Сердючка "феерично" вернулась на сцену со "взорвавшим" Сеть хитом

Андрей Данилко брал шестилетний перерыв в карьере, а недавно артист удивил публику презентацией новой песни под названием Make It Rain Champagne. С момента премьеры композиция набрала большое количество прослушиваний и скачиваний, с небывалой скоростью набирая популярность. Фанаты заметили отличия нового трека звезды от того, что публика слушала раньше. По мнению большинства, Сердючка записала хит в духе европейской клубной музыки с расчетом на возможные выступления за рубежом.В 2018 году Андрей Данилко сообщил о существенном уменьшении количества концертов. Предполагается, что артист намерен сменить имидж, например, стать блондинкой на сцене. Многие в социальных сетях выразили желание увидеть клип на вышедшую недавно композицию, а также назвали возвращение Сердючки на сцену "фееричным".