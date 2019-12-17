Xiaomi представила "умный" дисплей Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8





В компании Xiaomi сообщают о скором выходе XiaoAI Touchscreen Speaker Pro 8 - нового устройства для "умного" дома, которое будет похоже на Google Nest Hub и Amazon Echo Show 8. Благодаря гаджету с 8,0-дюймовым дисплеем, владелец сможет получать прогнозы погоды в режиме реального времени, потоковую передачу мультимедиа и использовать функции видеосвязи. Интеллектуальный дисплей предоставляет возможность управления другими девайсами. Обозначенный лимит подключений составляет 28 категорий продуктов и 54 различных IoT-платформ, включая Philips, Viomi, Yellight и т. д.Новинка поставляется с тремя 50,8-миллиметровыми аудио-динамиками мощностью 10 Вт вместе с настройкой звука DTS. Xiaomi также предлагает совместимость с гаджетами на Android и iOS. Варианты подключения для XiaoAI Touchscreen Speaker Pro 8 включают в себя двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth v5.0. Бренд также предоставляет ориентированный на детей контент и возможность устанавливать напоминания с будильниками. Пользователи смогут совершать видеозвонки с помощью фронтальной камеры или использовать устройство в качестве цифровой фоторамки. Виртуальный помощник XiaoAI эффективно выполняет поставленные задачи с помощью голосовых команд. Все эти функции покупатель может приобрести с 18 декабря всего за 71 доллар США.