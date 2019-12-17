Алена Шишкова напугала поклонников худобой и черным париком

Алена Шишкова имеет собственный стиль, к которому все уже привыкли, однако недавно экс-возлюбленная Тимати решила резко изменить внешний вид. Уже несколько фотографий в Instagram демонстрируют знаменитость с черным париком на голове. При этом поклонники звезды заметили, что она сильно похудела и перестала быть похожей саму на себя. На основании этого среди подписчиков знаменитости возникло множество слухов.Многие считают, у Алена Шишковой имеются проблемы со здоровьем, ведь она сильно похудела. Другие начали предполагать, что использование черного парика тоже не является случайным. Поклонники уверены, у знаменитости могли начать выпадать волосы, поэтому она решила скрыть эту проблему подобным образом.Сама Алена Шишкова никак не реагирует на эти слухи и продолжает наслаждаться жизнью. Недавно экс-возлюбленная Тимати посетила выступление своей дочери Алисы и ее бабушки Симоны Юнусовой, матери артиста. Знаменитость выложила несколько видео этой постановки и похвалили родительницу рэпера, ведь она выглядела на сцене потрясающе и отлично сыграла роль Бабы Яги и королевы.