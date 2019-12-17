АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали простое носимое устройство для лечения проблем…
EUR 69.94 USD 62.77
Курс валют на 17.12.2019

Алена Шишкова напугала поклонников худобой и черным париком

Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова известна как блондинка, однако недавно звезда резко поменяла образ. Знаменитость напугала поклонников своей чрезмерной худобой и черным париком. Многие считают, что у нее есть проблемы со здоровьем.
Алена Шишкова напугала поклонников худобой и черным париком

Алена Шишкова имеет собственный стиль, к которому все уже привыкли, однако недавно экс-возлюбленная Тимати решила резко изменить внешний вид. Уже несколько фотографий в Instagram демонстрируют знаменитость с черным париком на голове. При этом поклонники звезды заметили, что она сильно похудела и перестала быть похожей саму на себя. На основании этого среди подписчиков знаменитости возникло множество слухов.

Многие считают, у Алена Шишковой имеются проблемы со здоровьем, ведь она сильно похудела. Другие начали предполагать, что использование черного парика тоже не является случайным. Поклонники уверены, у знаменитости могли начать выпадать волосы, поэтому она решила скрыть эту проблему подобным образом.

Сама Алена Шишкова никак не реагирует на эти слухи и продолжает наслаждаться жизнью. Недавно экс-возлюбленная Тимати посетила выступление своей дочери Алисы и ее бабушки Симоны Юнусовой, матери артиста. Знаменитость выложила несколько видео этой постановки и похвалили родительницу рэпера, ведь она выглядела на сцене потрясающе и отлично сыграла роль Бабы Яги и королевы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Модернизированная Lada 4x4 поступила в дилерские…
Верка Сердючка "феерично" вернулась на сцену со "взорвавшим" Сеть…
Xiaomi представила "умный" дисплей Mi AI Touchscreen Speaker Pro…
Алена Шишкова напугала поклонников худобой и черным…
«Это банальная история»: Анна Пескова рассказала о знакомстве с…
Валерий Леонтьев заявил, что давно не эксперементирует в…
Xiaomi выпустила новую «умную» розетку с Bluetooth за…
Из-за долгой разлуки Анна Пескова рассталась с «русским перцем» Алексеем…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель пожаловалась Владу Кадони на собственного…
Дмитрий Губерниев пошутил по поводу скандала вокруг Алины…
Ученые: Каменные истуканы с острова Пасхи могли служить защитой плодородия…
Иосиф Пригожин осудил Сергея Мазаева за слова о “жалком концерте” Николая…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони: «Дарья Мельникова использует стиль унисекс актуально и со…
Ученые рассказали о продвижении в понимании того, как разум создает…
В Британии расставание молодоженов произошло прямо во время…
Смартфон OnePlus Concept One представят на выставке CES…
Сестра запрещала пускать священника к умирающей Элине…
Алина Загитова впервые выступит в парном фигурном…
Роза Сябитова пожаловалась, что избранник бросил ее ради молодой…
В Сети появилась петиция с призывом запретить Татьяне Тарасовой комментировать соревнования…
Ученые создали простое носимое устройство для лечения проблем…
Патриотизм Илья Авербух проявляет через любовь к фигурному…
Дана Борисова считает, что конфликты с дочерью возникают на фоне ее…
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного…
В Британском музее покажут первую в мире одноразовую…
В Шотландии кофейная компания хочет нанять жильца в замок с зарплатой в 5 тысяч…
Volkswagen Passat провалил «лосиный…
Похудевшая Лолита Милявская без стеснения продемонстрировала свою…
"Настоящий дворец": Николай Басков показал шикарный интерьер своей…
В Антарктиде обнаружен законсервированный…
Учёные: Аэробные упражнения защищают больных раком от крайнего…
Ирина Дубцова заявила о ряде сорванных концертов по вине…
В США пожарные спасли застрявшую головой в консервной банке…
Названы самые ожидаемые премиальные седаны и лифтбеки в 2020 году в…
Скарлетт Йоханссон вышла в свет в платье от российского…
Гражданский муж Сандры Буллок Брайан Рэндалл не может усыновить ее детей из-за проблем с…
Врачи назвали продукты и напитки, повреждающие иммунитет…
Ученые из NASA обеспокоены повышенной сейсмоактивностью на…
Американские спецназовцы оснащены «прибором для чтения…
Хью Грант сожалеет, что женился только в 57…
Просмотреть все новости