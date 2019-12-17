Валерий Леонтьев заявил, что давно не эксперементирует в постели





Больше 20 лет Валерий Леонтьев женат на Людмиле Исакович, но в последнее время супруги живут порознь. Жене певца комфортнее в Майами, а он проводит почти все время в Москве, но при этом они не ревнуют друг друга. Артист признался, что давно устал от страсти, например, он все еще может смотреть на БДСМ-игры по телевизору, но интерес к подобным "экспериментам" у него самого уже прошел. В студии шоу “Ты не поверишь!” Леонтьев назвал себя серьезным и вдумчивым человеком.Леонтьев видится с супругой около двух раз в год, но из-за этого они не перестали трепетно относится друг к другу. Артист планирует встретить Новый год в Майами в кругу близких друзей.