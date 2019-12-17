Даная Пригожина рассказала, каким образом выжила в ДТП





Даная Пригожина раскрыла детали своей личной жизни в интервью российскому инфопорталу. Дочь известного продюсера смогла пережить ужасный инцидент, который случился с ней 15 декабря 2017 года. Когда она ехала домой с отдыха с друзьями, её автомобиль попал в ДТП на трассе М-4 в Подмосковье. Несмотря на то, что водитель был трезвым, машину с пассажирами занесло в овраг из-за гололеда. Поскольку транспортное средство перевернулось, и родственница певицы Валерии находилась на переднем сидении, удар пришелся на её сторону.Сейчас Пригожина вспоминает, насколько необычным было её спасение, поскольку осколки и ушибы могли привести к скорой смерти. К счастью, помогли подушки безопасности и своевременная помощь парамедиков. Предпринимательница говорит, что остались определенные последствия и по сей день в виде хронических болей в спине, а также сотрясение мозга. Кроме того, у неё развилась боязнь поездок на автомобилях, от которой Пригожина не могла избавиться около года. Она пожелала всем водителям быть осторожными и думать о безопасности людей, находящихся рядом.