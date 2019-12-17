Из-за долгой разлуки Анна Пескова рассталась с «русским перцем» Алексеем Сигаевым





По словам актрисы, познакомилась она с радиоведущим шоу «Русские перцы» еще на первом курсе. Ее впечатлила яркая личность Алексея Сигаева, и с тех пор они не расставались до одного момента, когда Анне Песковой потребовалось уехать в продолжительную поездку. Вернулась она уже к «разбитому корыту». Пара пыталась решить проблемы, но «склеить чашку» им не удалось.Сейчас Анна Пескова является супругой заместителя главы Минэкономразвития РФ Дмитрия Пристанскова. Теперь звезда старается не уезжать в долгие путешествия, поэтому ей пришлось даже отказаться от главной роли в сериале, поскольку восьмимесячные съемки проходили в Минске.