АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали простое носимое устройство для лечения проблем…
EUR 69.94 USD 62.77
Курс валют на 17.12.2019

Из-за долгой разлуки Анна Пескова рассталась с «русским перцем» Алексеем Сигаевым

Российская актриса Анна Пескова в эфире программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском Радио» объяснила, по какой причине произошло расставание с «русским перцем» Алексеем Сигаевым. Их отношения не смогли выдержать испытание долгой разлукой.
Из-за долгой разлуки Анна Пескова рассталась с «русским перцем» Алексеем Сигаевым

По словам актрисы, познакомилась она с радиоведущим шоу «Русские перцы» еще на первом курсе. Ее впечатлила яркая личность Алексея Сигаева, и с тех пор они не расставались до одного момента, когда Анне Песковой потребовалось уехать в продолжительную поездку. Вернулась она уже к «разбитому корыту». Пара пыталась решить проблемы, но «склеить чашку» им не удалось.

Сейчас Анна Пескова является супругой заместителя главы Минэкономразвития РФ Дмитрия Пристанскова. Теперь звезда старается не уезжать в долгие путешествия, поэтому ей пришлось даже отказаться от главной роли в сериале, поскольку восьмимесячные съемки проходили в Минске.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Модернизированная Lada 4x4 поступила в дилерские…
Верка Сердючка "феерично" вернулась на сцену со "взорвавшим" Сеть…
Xiaomi представила "умный" дисплей Mi AI Touchscreen Speaker Pro…
Алена Шишкова напугала поклонников худобой и черным…
«Это банальная история»: Анна Пескова рассказала о знакомстве с…
Валерий Леонтьев заявил, что давно не эксперементирует в…
Xiaomi выпустила новую «умную» розетку с Bluetooth за…
Из-за долгой разлуки Анна Пескова рассталась с «русским перцем» Алексеем…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель пожаловалась Владу Кадони на собственного…
Дмитрий Губерниев пошутил по поводу скандала вокруг Алины…
Ученые: Каменные истуканы с острова Пасхи могли служить защитой плодородия…
Иосиф Пригожин осудил Сергея Мазаева за слова о “жалком концерте” Николая…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони: «Дарья Мельникова использует стиль унисекс актуально и со…
Ученые рассказали о продвижении в понимании того, как разум создает…
В Британии расставание молодоженов произошло прямо во время…
Смартфон OnePlus Concept One представят на выставке CES…
Сестра запрещала пускать священника к умирающей Элине…
Алина Загитова впервые выступит в парном фигурном…
Роза Сябитова пожаловалась, что избранник бросил ее ради молодой…
В Сети появилась петиция с призывом запретить Татьяне Тарасовой комментировать соревнования…
Ученые создали простое носимое устройство для лечения проблем…
Патриотизм Илья Авербух проявляет через любовь к фигурному…
Дана Борисова считает, что конфликты с дочерью возникают на фоне ее…
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного…
В Британском музее покажут первую в мире одноразовую…
В Шотландии кофейная компания хочет нанять жильца в замок с зарплатой в 5 тысяч…
Volkswagen Passat провалил «лосиный…
Похудевшая Лолита Милявская без стеснения продемонстрировала свою…
"Настоящий дворец": Николай Басков показал шикарный интерьер своей…
В Антарктиде обнаружен законсервированный…
Учёные: Аэробные упражнения защищают больных раком от крайнего…
Ирина Дубцова заявила о ряде сорванных концертов по вине…
В США пожарные спасли застрявшую головой в консервной банке…
Названы самые ожидаемые премиальные седаны и лифтбеки в 2020 году в…
Скарлетт Йоханссон вышла в свет в платье от российского…
Гражданский муж Сандры Буллок Брайан Рэндалл не может усыновить ее детей из-за проблем с…
Врачи назвали продукты и напитки, повреждающие иммунитет…
Ученые из NASA обеспокоены повышенной сейсмоактивностью на…
Американские спецназовцы оснащены «прибором для чтения…
Хью Грант сожалеет, что женился только в 57…
Просмотреть все новости