Xiaomi выпустила новую «умную» розетку с Bluetooth за $10
Компания Xiaomi продолжает расширять ассортимент устройств, предназначенных для «умного» дома. В этот раз китайский производитель выпустил смарт-розетку с поддержкой Bluetooth и ценником чуть больше 10 долларов.
Данная новинка представляет собой важный компонент «умного» дома, позволяющий связывать между собой разные устройства и управлять их работой. Смарт-розетка поддерживает Bluetooth и Wi-Fi, с помощью этих соединений она будет взаимодействовать с другой домашней техникой и выступать в качестве своеобразного центра управления гаджетами.
Вместе с новинкой Xiaomi выпустила специальное приложение, позволяющее через «умную» розетку управлять остальными устройствами, либо непосредственно подключенными к новинке, либо связанными с ней с помощью Wi-Fi или Bluetooth. Например, человек сможет удаленно включать или выключать домашний обогревать по пути домой. Тоже самое можно будет сделать с кофеваркой, кондиционером и любой другой техникой.
«Умная» розетка от Xiaomi получит два порта USB Typa-A, использующиеся для зарядки и питания других устройств. Полное название новинки – Xiaomi Mijia Smart Socket Bluetooth Gateway Edition. Она продается только в белом цвете корпуса. Продажи данного устройства уже стартовали на рынке Китая, местные жители могут приобрести новинку по цене чуть больше 10 долларов.
Данная новинка представляет собой важный компонент «умного» дома, позволяющий связывать между собой разные устройства и управлять их работой. Смарт-розетка поддерживает Bluetooth и Wi-Fi, с помощью этих соединений она будет взаимодействовать с другой домашней техникой и выступать в качестве своеобразного центра управления гаджетами.
Вместе с новинкой Xiaomi выпустила специальное приложение, позволяющее через «умную» розетку управлять остальными устройствами, либо непосредственно подключенными к новинке, либо связанными с ней с помощью Wi-Fi или Bluetooth. Например, человек сможет удаленно включать или выключать домашний обогревать по пути домой. Тоже самое можно будет сделать с кофеваркой, кондиционером и любой другой техникой.
«Умная» розетка от Xiaomi получит два порта USB Typa-A, использующиеся для зарядки и питания других устройств. Полное название новинки – Xiaomi Mijia Smart Socket Bluetooth Gateway Edition. Она продается только в белом цвете корпуса. Продажи данного устройства уже стартовали на рынке Китая, местные жители могут приобрести новинку по цене чуть больше 10 долларов.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:28