Xiaomi выпустила новую «умную» розетку с Bluetooth за $10





Данная новинка представляет собой важный компонент «умного» дома, позволяющий связывать между собой разные устройства и управлять их работой. Смарт-розетка поддерживает Bluetooth и Wi-Fi, с помощью этих соединений она будет взаимодействовать с другой домашней техникой и выступать в качестве своеобразного центра управления гаджетами.Вместе с новинкой Xiaomi выпустила специальное приложение, позволяющее через «умную» розетку управлять остальными устройствами, либо непосредственно подключенными к новинке, либо связанными с ней с помощью Wi-Fi или Bluetooth. Например, человек сможет удаленно включать или выключать домашний обогревать по пути домой. Тоже самое можно будет сделать с кофеваркой, кондиционером и любой другой техникой.«Умная» розетка от Xiaomi получит два порта USB Typa-A, использующиеся для зарядки и питания других устройств. Полное название новинки – Xiaomi Mijia Smart Socket Bluetooth Gateway Edition. Она продается только в белом цвете корпуса. Продажи данного устройства уже стартовали на рынке Китая, местные жители могут приобрести новинку по цене чуть больше 10 долларов.