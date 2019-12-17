Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель пожаловалась Владу Кадони на собственного мужа





Ольге Рапунцель часто говорят о том, что она плохо заботится о своем любимом муже. Так, например о себе девушка не забывает и покупает себе одежду и косметику и это при том, что у Дмитрия нет даже теплых носков. Кстати, ранее в Сети просили помочь Дмитрию собрать средства, чтобы он мог приобрести теплую обувь.К слову, как отмечает Ольга, теплые носки они купили. Однако Дмитрий все равно отказывается их надевать и предпочитает носить летние вещи.Не выдержав постоянных претензий в свой адрес, Ольга Рапунцель пожаловалась ведущему проекта Владу Кадони. Она подчеркнула, что очень просила Дмитрия, чтобы он одевался по погоде, ведь у него больная спина, но игнорирует ее. С голыми ногами он ходит даже в сильный холод. Не отрицает этот факт и сам Дмитрий Дмитренко. Чтобы остановить свою красноречивую жену, он даже назвал себя моржом.