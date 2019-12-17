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«Это банальная история»: Анна Пескова рассказала о знакомстве с мужем-чиновником

Известная российская актриса Анна Пескова рассказала о своем знакомстве с супругом Дмитрием Пристансковым, являющимся замглавы Минэкономразвития. Артистка призналась, начало отношений с мужем-чиновником – «это банальная история».
«Это банальная история»: Анна Пескова рассказала о знакомстве с мужем-чиновником

Анна Пескова стала гостем программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», в которой рассказала о знакомстве с супругом Дмитрием Пристансковым. Впервые они познакомились в одном из кафе Москвы благодаря общему другу, однако тогда актриса улетала на горнолыжный курорт, поэтому продолжить общения они не смогли. Повторно будущие супруги встретились несколько месяцев спустя, однако все это время артистка думала только о нем.

Намерения Дмитрия Пристанскова по отношению к Анны Песковой тоже были очень серьезными. Ради актрисы замглавы Минэкономразвития бросил свою жену Юлию Татарскую, с ней он прожил 10 лет и воспитывал дочь. Несмотря на все это, артистка называет историю их знакомства «банальной». «Любовь с первого взгляда», - уверена знаменитость.

Анна Пескова признается, что могла познакомиться с мужем-чиновником гораздо раньше, так как они на протяжении долгих лет посещали одни и те же месте в Санкт-Петербурге, однако делали это в разное время. Несмотря на это, лишь спустя долгие годы будущие супруги встретились. Себя знаменитость назвала «отзывчивой женой», готовой в случае войны лично подавать своему мужу боеприпасы. Сейчас пара воспитывает 2-летнюю дочь.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:35

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