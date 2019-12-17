Дмитрий Губерниев пошутил по поводу скандала вокруг Алины Загитовой

Дмитрий Губерниев решил высказаться относительно скандала в мире фигурного катания, который касался Алины Загитовой. Известно, что 17-летняя чемпионка является обладателем почти всех титулов и наград в этом виде спорта, но сейчас она на время отказалась от соревнований. Вместо крупных турниров, "золотого" призера Чемпионата мира 2019 года теперь занимают ледовые шоу, последним из которых будет "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Она выступит вместе с Татьяной Навкой в дебютном парном катании.Стоит отметить, что не все представители сообщества фигуристов тепло встретили решение Загитовой. Многие приводили в качестве примера Евгению Медведеву, которая, несмотря на неудачи и успехи, продолжает принимать участие в состязаниях. Того же мнения придерживался и Евгений Плющенко, у которого возник конфликт с Татьяной Тарасовой, тренером юной спортсменки.Губерниев опубликовал обращение в соцсети Instagram ко всем поклонникам Загитовой, призывая их прекратить бесполезную ссору. Телеведущий выразил надежду, что его "любимые поклонники биатлона" не утроят в интернете "адскую" перепалку, как это делают фанаты фигурного катания. Знаменитость добавил, он любит всех представителей этого вида спорта, включая Тарасову, Плющенко, Тудберидзе.