Ведущий "Дом-2" Влад Кадони: «Дарья Мельникова использует стиль унисекс актуально и со вкусом»





По словам Влада Кадони, стиль унисекс все больше начинает набирать свои обороты. У Дарьи Мельниковой получилось вполне удачно подобрать себе вещи и удачно подчеркнуть свою фигуру. Так, Кадони отметил, что она выглядит актуально и со вкусом.Понравился Владу Кадони и образ Бейонсе. Он отметил, что в ее образе отлично сочетаются между собой нежность и богема. Ко всему звезда сделала удачный макияж. А вот цвет волос немного портит образ певицы, ведь он холодного оттенка, а хочется чего-то теплого.Потрясающим Влад Кадони посчитал и образ Екатерины Шпицы. Он отметил, что черный и белый всегда очень хорошо гармонируют друг с другом. Дополняет этот образ и оригинальная прическа.В образе Янины Мелиховой Влад Кадони подчеркнул, что красный берет, конечно, же смотрится ярко, но тот материал из которого он сделан, не совсем выигрышный, а ко всему и еще лоб накрывает так, что его практически не видно.