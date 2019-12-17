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Ведущий "Дом-2" Влад Кадони: «Дарья Мельникова использует стиль унисекс актуально и со вкусом»

Ведущий скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Влад Кадони в очередной раз оценил образы звезд. На этот раз он отметил, что актриса Дарья Мельникова очень удачно и со вкусом использует стиль унисекс.
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони: «Дарья Мельникова использует стиль унисекс актуально и со вкусом»

По словам Влада Кадони, стиль унисекс все больше начинает набирать свои обороты. У Дарьи Мельниковой получилось вполне удачно подобрать себе вещи и удачно подчеркнуть свою фигуру. Так, Кадони отметил, что она выглядит актуально и со вкусом.

Понравился Владу Кадони и образ Бейонсе. Он отметил, что в ее образе отлично сочетаются между собой нежность и богема. Ко всему звезда сделала удачный макияж. А вот цвет волос немного портит образ певицы, ведь он холодного оттенка, а хочется чего-то теплого.

Потрясающим Влад Кадони посчитал и образ Екатерины Шпицы. Он отметил, что черный и белый всегда очень хорошо гармонируют друг с другом. Дополняет этот образ и оригинальная прическа.

В образе Янины Мелиховой Влад Кадони подчеркнул, что красный берет, конечно, же смотрится ярко, но тот материал из которого он сделан, не совсем выигрышный, а ко всему и еще лоб накрывает так, что его практически не видно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:59

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