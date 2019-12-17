Иосиф Пригожин осудил Сергея Мазаева за слова о “жалком концерте” Николая Носкова

В эфире НСН Иосиф Пригожин осудил Мазаева за подобные слова, отметив, что за время болезни Носков сильно изменился. Продюсер призвал публику помогать людям, оказавшимся в подобном положении. Как известно, после перенесенного инсульта певец выступил на концерте, который посетили около 6 тысяч зрителей. Поддержку звезде оказали многие его коллеги, но телеведущая Екатерина Стриженова отметила, что некоторые артисты отказались от участия. Мазаев назвал концерт “жалким зрелищем” и посоветовал Носкову отправиться на курорт.Иосиф Пригожин присутствовал на выступлении коллеги, после чего заявил, что оно было для тех, кто знает певца лично. Продюсер получил сильные впечатления от увиденного и признался, он не смог сдержать слез на протяжение всего выступления артиста.