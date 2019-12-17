Ученые: Каменные истуканы с острова Пасхи могли служить защитой плодородия земли





Археологи тщательно рассмотрели два истукана, которые долгие годы простояли в каменоломнях вулкана Рано-Рараку. Из материалов последнего сделано порядка 95% моаи. Образцы почвы показали, что в указанном районе острова местные жители преимущественно выращивали бананы и колоказию, популярностью пользовался и батат, поскольку земля была наиболее урожайной. Также здесь размещался источник пресной воды, а в карьере формировалась глина, что наблюдалось на фоне выветривания вулканической породы.Согласно заключениям специалистов, находящиеся в пещере статуи не создавались для вывоза, поскольку должны были стоять на защите священной природы этого места, способствуя при этом производству продовольствия.