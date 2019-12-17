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Ученые рассказали о продвижении в понимании того, как разум создает смысл

Ученые из разных наук до сих пор пытаются понять то, как разум создает смысл. Специалисты рассказали о продвижении в понимании этого вопроса на основании исследований из лингвистики, когнитивной психологии, нейробиологии и компьютерных наук.
Ученые рассказали о продвижении в понимании того, как разум создает смысл

По словам ученых, разум, сознание и смысл до сих пор остаются загадками для науки, так как никто точно не знает о формировании и принципах работы этих механизмов. Например, человек с легкостью может представить себе «розовый банан», хотя на самом деле такого фрукта не существует. Сейчас многие люди начинают все чаще сравнивать работу мозга с работой искусственного интеллекта, однако это большая ошибка, отмечают специалисты.

Человеческий разум и смысл функционируют по своим особенным правилам, которые до сих пор не известны. Например, для ИИ не будет никакой разницы между фразами «незабываемая поездка на велосипеде» и «незабываемая поездка на слоне», однако человек отреагирует на это с разной интенсивностью, так как второе событие для него более необычное.

Еще одна особенность смысла – способность создавать совершенно новые формы, не существовавшие до этого. ИИ такой возможности не имеет, он вынужден работать с имеющимися у него данными. Сейчас известно, что за создание смысла отвечает височно-теменная и нижняя лобная кора. Ученые отмечают, прорыв в этой области позволит по-другому взглянуть на философию, лингвистику и нейробиологию.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:51

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