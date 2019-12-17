Ученые рассказали о продвижении в понимании того, как разум создает смысл





По словам ученых, разум, сознание и смысл до сих пор остаются загадками для науки, так как никто точно не знает о формировании и принципах работы этих механизмов. Например, человек с легкостью может представить себе «розовый банан», хотя на самом деле такого фрукта не существует. Сейчас многие люди начинают все чаще сравнивать работу мозга с работой искусственного интеллекта, однако это большая ошибка, отмечают специалисты.Человеческий разум и смысл функционируют по своим особенным правилам, которые до сих пор не известны. Например, для ИИ не будет никакой разницы между фразами «незабываемая поездка на велосипеде» и «незабываемая поездка на слоне», однако человек отреагирует на это с разной интенсивностью, так как второе событие для него более необычное.Еще одна особенность смысла – способность создавать совершенно новые формы, не существовавшие до этого. ИИ такой возможности не имеет, он вынужден работать с имеющимися у него данными. Сейчас известно, что за создание смысла отвечает височно-теменная и нижняя лобная кора. Ученые отмечают, прорыв в этой области позволит по-другому взглянуть на философию, лингвистику и нейробиологию.