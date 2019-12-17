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В Британии расставание молодоженов произошло прямо во время свадьбы

Молодожены из Британии расстались сразу же после церемонии бракосочетания. Шафер жениха выпил слишком много алкоголя и устроил дебош, в результате которого пострадали невеста, ее мама и сестры.

Празднование свадьбы военнослужащий и его невеста Эрин решили устроить в отеле города Лланибиддер 27 июля. Шафером выступил брат жениха Томос. После принятия большого количества спиртных напитков деверь избил невесту, а затем протащил ее через лестничный пролет. Мама и сестры пытались защитить Эрин, но тоже стали жертвами шафера. При этом жених поддержал своего брата, поэтому с тех пор молодожены не виделись и не общались.

После этого эпизода новобрачная подала заявление в полицию на шафера. Там было установлено, что он пять раз напал на гостей свадьбы и два раза нанес ущерб имуществу. Его освободили из-под стражи, но приговорили к году общественных работ.

Бывшие молодожены в свою очередь пытаются аннулировать свадьбу. Поскольку официальной из-за скоротечности брака она не признается, поэтому развестись они не могут.

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В мире / Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:45

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