В Британии расставание молодоженов произошло прямо во время свадьбы





Празднование свадьбы военнослужащий и его невеста Эрин решили устроить в отеле города Лланибиддер 27 июля. Шафером выступил брат жениха Томос. После принятия большого количества спиртных напитков деверь избил невесту, а затем протащил ее через лестничный пролет. Мама и сестры пытались защитить Эрин, но тоже стали жертвами шафера. При этом жених поддержал своего брата, поэтому с тех пор молодожены не виделись и не общались.После этого эпизода новобрачная подала заявление в полицию на шафера. Там было установлено, что он пять раз напал на гостей свадьбы и два раза нанес ущерб имуществу. Его освободили из-под стражи, но приговорили к году общественных работ.Бывшие молодожены в свою очередь пытаются аннулировать свадьбу. Поскольку официальной из-за скоротечности брака она не признается, поэтому развестись они не могут.