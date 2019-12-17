Смартфон OnePlus Concept One представят на выставке CES 2020
Глава китайской компании OnePlus анонсировал "особенный продукт", который представят на выставке CES 2020. Им окажется смартфон Concept One, имеющий передовую складную форму.
В OnePlus анонсировали, что компания проведет "специальное мероприятие" с 7 по 10 января 2020 года во время предстоящей выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе. При этом, точной информации о продуктах, которые презентует бренд - до недавнего времени не сообщали. Теперь основатель и генеральный директор китайской корпорации Пит Лау объявил в Twitter, что его подопечные продемонстрируют "нечто особенное". Он подтвердил догадки фанатов OnePlus, что этим сюрпризом окажется концептуальный смартфон Concept One.
Хотя производитель не раскрыл характеристики гаджета, источники сообщают о трех возможностях - ценовой категории среднего класса, наличии беспроводных наушников и складного форм-фактора. Поскольку последнее набирает популярности на глобальном рынке, этот вариант имеет наивысшие шансы на реализацию. Об этом говорит и то, что OnePlus, который начинал со смартфонов с хорошим соотношением цены и качества, давно пытается диверсифицировать свой каталог продуктов. Компания уже выпустила гарнитуру Bluetooth и вышла на рынок "умных" телевизоров в Индии, презентовав линейку OnePlus TV.
В OnePlus анонсировали, что компания проведет "специальное мероприятие" с 7 по 10 января 2020 года во время предстоящей выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе. При этом, точной информации о продуктах, которые презентует бренд - до недавнего времени не сообщали. Теперь основатель и генеральный директор китайской корпорации Пит Лау объявил в Twitter, что его подопечные продемонстрируют "нечто особенное". Он подтвердил догадки фанатов OnePlus, что этим сюрпризом окажется концептуальный смартфон Concept One.
Хотя производитель не раскрыл характеристики гаджета, источники сообщают о трех возможностях - ценовой категории среднего класса, наличии беспроводных наушников и складного форм-фактора. Поскольку последнее набирает популярности на глобальном рынке, этот вариант имеет наивысшие шансы на реализацию. Об этом говорит и то, что OnePlus, который начинал со смартфонов с хорошим соотношением цены и качества, давно пытается диверсифицировать свой каталог продуктов. Компания уже выпустила гарнитуру Bluetooth и вышла на рынок "умных" телевизоров в Индии, презентовав линейку OnePlus TV.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:39