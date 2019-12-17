Смартфон OnePlus Concept One представят на выставке CES 2020





В OnePlus анонсировали, что компания проведет "специальное мероприятие" с 7 по 10 января 2020 года во время предстоящей выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе. При этом, точной информации о продуктах, которые презентует бренд - до недавнего времени не сообщали. Теперь основатель и генеральный директор китайской корпорации Пит Лау объявил в Twitter, что его подопечные продемонстрируют "нечто особенное". Он подтвердил догадки фанатов OnePlus, что этим сюрпризом окажется концептуальный смартфон Concept One.Хотя производитель не раскрыл характеристики гаджета, источники сообщают о трех возможностях - ценовой категории среднего класса, наличии беспроводных наушников и складного форм-фактора. Поскольку последнее набирает популярности на глобальном рынке, этот вариант имеет наивысшие шансы на реализацию. Об этом говорит и то, что OnePlus, который начинал со смартфонов с хорошим соотношением цены и качества, давно пытается диверсифицировать свой каталог продуктов. Компания уже выпустила гарнитуру Bluetooth и вышла на рынок "умных" телевизоров в Индии, презентовав линейку OnePlus TV.