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Сестра запрещала пускать священника к умирающей Элине Быстрицкой

Сестра София Шегельман в последние месяцы жизни не пускала к умирающей Элине Быстрицкой священника. Об этом рассказал крестный отец актрисы Сергей Залесский, заявивший в суде, что родственница недолюбливала артистку.
Сестра запрещала пускать священника к умирающей Элине Быстрицкой

Недавно в Москве состоялось очередное судебное заседание, посвященное иску против экс-директора Элины Быстрицкой. В качестве одного из свидетелей в нем принял участие крестный отец актрисы Сергей Залесский. Он признался, что в последние месяцы жизни никак не мог увидеться со своей крестницей. Ему постоянно отказывали не только во встрече с актрисой, но и в общении. Каждый раз, когда он звонил ей, то слышал один и тот же ответ: «Она только что поела и пошла спать».

В определенный момент крестный отец Элины Быстрицкой стал подозревать неладное, однако все его попытки встретиться с актрисой ничем не увенчались. По словам Сергей Заллеского, все дело в сестре артистки – Софии Шегельман. Она оградила знаменитость от родных и близких, а также поставила следить за ней некую девушку по имени Наташа, которую никто не знал.

По словам крестного отца Элины Быстрицкой, София Шегельман издевалась над своей сестрой. Она недолюбливала ее за то, что актриса отказалась уехать вместе с ней в Израиль. Родственница даже отказывала звезде в посещении священника, не говоря уже о других людях. Также Сергей Залесский отметил, сестра звезды плохо относится и к нему самому.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:32

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