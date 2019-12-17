Алина Загитова впервые выступит в парном фигурном катании





Московский спорткомплекс «Мегаспорт» в Москве через неделю порадует жителей столицы мюзиклом на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяны Навки. Трехкратная чемпионка Европы выступит перед зрителями вместе с олимпийской фигуристкой Алиной Загитовой. В свои 17 лет спортсменка обладает множеством титулов и наград, для которой это мероприятие станет дебютом в парном катании на льду. Как рассказала Навка в интервью российскому изданию, коллега «обрадовалась, когда её подняли на руки, и кричала от восторга».Супруга Дмитрия Пескова также добавила, что хотела отработать с Загитовой несколько экстремальных трюков, но её отговорили тренера, поскольку «начинать нужно с малого». Сама юная чемпионка отмечает, требования на ледовых шоу существенно отличаются от официальных состязаний. По словам фигуристки, зрители с пониманием реагируют на ошибки и падения, что помогает ей сохранять спортивный максимализм. Более того, публика пытается поддерживать участников шоу аплодисментами, что создает «добрую атмосферу».