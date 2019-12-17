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Роза Сябитова пожаловалась, что избранник бросил ее ради молодой любовницы

Телеведущую Розу Сябитову бросил мужчина ради более молодой женщины. Ведущая шоу “Давай поженимся!” в ответ уличила соперницу в психическом расстройстве.

Избранник Розы Сябитовой женился на любовнице в тот момент, когда знаменитость находилась в отъезде. Новоиспеченная жена бывшего возлюбленного звезды является ровесницей ее дочери и моложе своего мужа на 30 лет. В своем Instagram-аккаунте артистка предположила, что любовница ее бывшего страдает от геронтофилии, которая подразумевает, что человек стремится к сексуальным действиям с партнерами более старшего возраста. Сябитова призналась, ранее не задумывалась о данном расстройстве до этого случая. По мнению телеведущей, она бы посочувствовала этой женщине, будь у нее меркантильные намерения, но друзья утверждают, что между супругами есть любовь.

Роза Сябитова напомнила, к геронтофилии может подталкивать неуверенность в себе и низкая самооценка. В комментариях поклонники заподозрили артистку в ревности и зависти чужому счастью.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:16

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