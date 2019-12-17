В Сети появилась петиция с призывом запретить Татьяне Тарасовой комментировать соревнования фигуристов
В новой петиции, опубликованной в Сети, Татьяну Тарасову обвинили в предвзятом отношении к некоторым звездам фигурного катания. На фоне этого призывают отстранить тренера от комментирования соревнований на Первом канале.
Автор петиции против Тарасовой приводит ярким примером предвзятости тренера недавним ее высказыванием в адрес Алины Загитовой. В частности, на последнем Гран-при фигуристка осталась без призовых мест, а также сделала заявление о решении приостановить карьеру. Тарасова пожелала ей удачи, но не забыла упомянуть, что спортивная жизнь чемпионки к настоящему времени измеряется только тремя программами. В обращении указано, что зрители надеются получать отличающийся высоким качеством контент. Таким образом автор предложил снять тренера с места члена комиссии и пригласить молодых спортсменов.
Данная петиция адресована Константину Эрнсту. За два дня после публикации она собрала более тысячи подписей.
Автор петиции против Тарасовой приводит ярким примером предвзятости тренера недавним ее высказыванием в адрес Алины Загитовой. В частности, на последнем Гран-при фигуристка осталась без призовых мест, а также сделала заявление о решении приостановить карьеру. Тарасова пожелала ей удачи, но не забыла упомянуть, что спортивная жизнь чемпионки к настоящему времени измеряется только тремя программами. В обращении указано, что зрители надеются получать отличающийся высоким качеством контент. Таким образом автор предложил снять тренера с места члена комиссии и пригласить молодых спортсменов.
Данная петиция адресована Константину Эрнсту. За два дня после публикации она собрала более тысячи подписей.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:12