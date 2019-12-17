В Сети появилась петиция с призывом запретить Татьяне Тарасовой комментировать соревнования фигуристов





Автор петиции против Тарасовой приводит ярким примером предвзятости тренера недавним ее высказыванием в адрес Алины Загитовой. В частности, на последнем Гран-при фигуристка осталась без призовых мест, а также сделала заявление о решении приостановить карьеру. Тарасова пожелала ей удачи, но не забыла упомянуть, что спортивная жизнь чемпионки к настоящему времени измеряется только тремя программами. В обращении указано, что зрители надеются получать отличающийся высоким качеством контент. Таким образом автор предложил снять тренера с места члена комиссии и пригласить молодых спортсменов.Данная петиция адресована Константину Эрнсту. За два дня после публикации она собрала более тысячи подписей.